صدور العدد الأول من مجلة منتدى الإبداع الثقافي

ضمن فعاليات أسبوع المخطوط العربي:في يوم المخطوط العربي الرابع من أبريل أصدر منتدى الإبداع الثقافي في كلية الآداب العدد الأول من مجلته الثقافية بعنوان (منتدى الإبداع الثقافي).

أعرب عميد كلية الآداب د. أسامة حماد عن سعادته بالفعاليات التي تعقدها كلية الآداب من خلال بوابته الثقافية (منتدى الإبداع الثقافي)، مؤكدا على أن الخطة السنوية للمنتدى تمتلك طموحا كبيرا لتفعيل المشهد الثقافي.

من جانبه بين رئيس منتدى الإبداع الثقافي الأستاذ الدكتور كمال أحمد غنيم أن المجلة تأتي منسجمة مع الخطوط العريضة التي وضعها أعضاء المنتدى الثقافي المنتسبين إليه، لتكون رديفا للأدوات الإعلامية الأخرى التي تمتع بها المنتدى من خلال دائرة العلاقات العامة، ومنصة ثقافية لنشر الإبداعات الأدبية والفنية بكافة أنواعها.

وقد احتوى العدد الأول على ملف خاص بأسبوع المخطوط العربي، واستعرض ضمن تقاريره جملة من الفعاليات التي تم تنفيذها، منها افتتاح معرض الكتاب والمخطوطات المحققة، وزيارة دائرة التوثيق والمخطوطات في وزارة الأوقاف، للتعرف على الجهود المبذولة في ترميم وحفظ المخطوطات والتنسيق لفعاليات تهتم بحفظها وتحقيقها.

وتضمن العدد تقارير عن حفل توقيع المخطوطات التي حققها الأستاذ الدكتور محمود العامودي، واحتفالية إصدار (الدر المنتخب للبكرجي) تحقيق د. بسام الأغبر، واللقاء العلمي مع مدير التوثيق والمخطوطات أ. عبد اللطيف أبو هاشم حول كتابه (دليل مخطوطات المسجد العمري الكبير)، واستعراض فيلم الوراقون، الذي دار حول المخطوطات وحراسها الأوفياء.

واحتوى العدد الأول من مجلة (منتدى الإبداع الثقافي) على تقارير لفعاليات أخرى، منها تفاصيل اليوم الدراسي (الدراما التلفزيونية التاريخية في عصر الدول والإمارات الثاني)، واحتفالية الشعر والقصة القصيرة، التي تم فيها الإعلان عن الفائزين في جائزتي الشعر والقصة القصيرة، إضافة إلى اللقاء الثقافي الذي تم عقده لوضع الخطوط العريضة لخطة منتدى الإبداع الثقافي السنوية.