تقرير: أكثر من 3900 مستوطن اقتحموا الأقصى في مارس

أفاد تقرير فلسطيني بأن أكثر من 3900 مستوطن بينهم أعضاء في الكنيست وحاخامات، اقتحموا الأقصى خلال آذار/ مارس 2022.

وذكر تقرير صادر عن مؤسسة القدس الدولية، اليوم، عن انتهاكات الاحتلال بالقدس خلال شهر مارس الماضي، أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 163 فلسطينياً من القدس بينهم: 11 سيدة، طفلين، و41 قاصراً.

وهدمت قوات الاحتلال أكثر من 5 منشآت سكنية وزراعية ومحال تجارية، في القدس إذ تركز الهدم في مخيم شعفاط، وبلدة بيت حنينا، وحي جبل المكبر.

وأبعدت سلطات الاحتلال 27 مواطنًا عن مدينة القدس والمسجد الأقصى لمدد تتراوح ما بين أسبوع إلى 6 أشهر.

المصدر / فلسطين اون لاين