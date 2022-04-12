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"المحامين العرب" يطالب بتدخل دولي فوري لإيقاف التصعيد الإسرائيلي

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"المحامين العرب" يطالب بتدخل دولي فوري لإيقاف التصعيد الإسرائيلي

12 ابريل 2022 . الساعة 22:20 بتوقيت القدس
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طالب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإيقاف التصعيد الخطير للاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية.

وقال بنعيسى في بيان له، اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي ضاعف من تصعيده ضد الفلسطينيين مع بداية شهر رمضان المبارك، ولم يحرك المجتمع الدولي ساكنًا وواصل تصعيده في بيت لحم والخليل وجنين، ما أسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين، بينهم سيدتان.

وأضاف، أن الاحتلال الإسرائيلي ‏سائر في مخططاته لاستيطان الأراضي الفلسطينية ومحاولة تهويدها وممارسة العدوان على الشعب الفلسطيني لإبادته.

وحذر الأمين العام، من أن يكيل المجتمع الدولي بمكيالين ليقف مكتوف الأيدي أمام جرائم القتل اليومية والممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية التي تتنافى مع أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني.

وجدّد تأكيد الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب على موقفها الدائم الداعم للشعب الفلسطيني، وتسخير كل إمكاناتها لنصرة قضيته العادلة وتحرير آخر شبر من أرضه المحتلة.

المصدر / فلسطين اون لاين
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#مصر #الاحتلال الإسرائيلي

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