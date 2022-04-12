اللجنة التحضيرية لمهرجان العودة الثاني للأفلام تعلن تمديد مرحلة الاستلام

أعلنت اللجنة التحضرية لمهرجان العودة الدولي للأفلام اليوم الثلاثاء 12 إبريل 2022م عن تمديد مرحلة استلام الأفلام حتى تاريخ 1 مايو 2022م، وذلك استجابة لرغبة عدد من الجهات الراغبة في المشاركة بالمهرجان.

وقال سمير أبو محسن رئيس اللجنة التحضيرية لمهرجان العودة الدولي الثاني للأفلام: قررنا تمديد فترة استلام الأفلام حتى نتيح المجال أمام الراغبين بالمشاركة لإنجاز أفلامهم، وذلك مراعاة لأجواء شهر رمضان المبارك.

وأضاف أبو محسن: وصلنا العديد من الأفلام المنافسة من العديد من المؤسسات والشركات ومن دول مختلفة، معرباً عن أمله بإنجاز مهرجان يليق بعظمة معركة سيف القدس التي شكلت محطة فارقة في تاريخ الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.

ونوّه أبو محسن أن لجنة التحكيم ستباشر عملها فور انتهاء مدة استلام الأفلام المشاركة.

وأشار إلى أن اللجنة تعكف على التجهيز للحفل الختامي خلال شهر مايو المقبل بما يتوافق مع الذكرى السنوية الأولى لمعركة سيف القدس البطولية".

المصدر / فلسطين اون لاين