فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الفصائل حذرت الاحتلال.. دعوات لشد الرحال والاعتكاف في "الأقصى" طيلة أيام رمضان

اللجنة التحضيرية لمهرجان العودة الثاني للأفلام تعلن تمديد مرحلة الاستلام

قرار اعتقال إداري للأسير "كميل" من قباطية

أبو زهري يثمن الموقف الليبي الرافض لمواجهة الاحتلال في بطولة العالم للمبارزة

الدائرة الرياضية بـ"حماس" تشيد برفض لاعبي منتخب ليبي مواجهة "إسرائيليين"

النائب زعارير: تكثيف الرباط في الأقصى ضرورة ملحة لحمايته من التهويد

539 حالة اعتقال خلال شهر آذار الماضي أعلاها في القدس

الاحتلال يُبرّئ الصين من محاولة التجسّس عبر "هدية"

إنهاء ترتيبات إدخال 160 مليون شيقل من الفكّة لغزة

الفصائل تُحذّر من تدنيس "الأقصى" وتقديم المتطرّفين لـ"القرابين" داخله

إعلان تيك توك داخلي

الدائرة الرياضية بـ"حماس" تشيد برفض لاعبي منتخب ليبي مواجهة "إسرائيليين"

12 ابريل 2022 . الساعة 21:59 بتوقيت القدس
...

أشادت الدائرة الرياضية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في فلسطين، الثلاثاء، برفض لاعبي المنتخب الليبي مواجهة لاعبين إسرائيليين، والانسحاب من نهائي بطولة العالم للمبارزة في دبي؛ رفضًا للتطبيع مع الاحتلال.

وأعربت الدائرة الرياضية، في بيان، عن شكرها وتقديرها لهذا الموقف العظيم من المنتخب الليبي رغم وصوله الدور النهائي؛ ما يؤكد عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والليبي الشقيق.

وقال البيان: إن "مواجهة لاعبين من الاحتلال هي اختراق لمعايير المقاطعة المتفق عليها فلسطينيًّا وعربيًّا، وقبول اللعب ضد ممثلي الاحتلال، هو مساهمة في تبييض جرائم الاحتلال، وكسر العزلة التي فرضها صعود حركات المقاطعة عالميًّا".

وأضاف أن "هذه الخطوة، تسجل أسماء اللاعبين في قائمة الشرف للرياضيين العرب الذين يسطرون مواقف مشرفة في كل المحافل الدولية؛ تضامنا مع فلسطين، ورفضا للتطبيع مع الاحتلال".

وأكدت الدائرة الرياضية في حماس، تقديرها لجميع الرياضيين، الذين قدموا مواقف تناصر القضية الفلسطينية وتضامن مع الشعب الفلسطيني، في ظاهرة تعزز من دور الرياضة في إظهار الصورة الحقيقية للاحتلال ولفت الانتباه لحجم معاناة الشعب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين اون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#حماس #ليبيا #التطبيع خيانة #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة