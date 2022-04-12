539 حالة اعتقال خلال شهر آذار الماضي أعلاها في القدس

اعتقلت قوات الاحتلال خلال شهر آذار/ مارس، 539 فلسطينيًا من الأرض الفلسطينية المحتلّة، من بينهم 62 طفلاً، و19 من النساء.

جاءت هذه المعطيات ضمن النشرة الشهريّة المشتركة التي تصدر عن مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان؛ هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة في القدس.

وأكّدت المؤسسات أنّ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو (4450) أسيراً، وذلك حتّى نهاية شهر آذار الماضي، من بينهم 32 أسيرة، و160 قاصرًا، ونحو 530 معتقلًا إداريًا.

وكانت أعلى نسبة اعتقالات خلال آذار؛ في القدس، بلغت (163) حالة، من بينها (43) طفلاً وقاصراً.

وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصّادرة خلال الشّهر؛ (195) أمرًا، بينها (107) أوامر جديدة، و(88) أمر تمديد.

المصدر / فلسطين أون لاين