بالأسماء.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء

أعلنت وزارة الداخلية في غزة أنّ السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأربعاء سيكون للمتبقي من الحافلة الخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة من كشف المسافرين رقم (2022/17) اضغط هنا.

وأشارت الوزارة إلى أنّ السفر سيشمل الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/15)اضغط هنا.

ودعت المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة التزام كلّ مسافرٍ بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أيّ مسافر في غير موعده، مع إحضار بطاقة الهوية مع كلّ مسافر.

ودعت إلى تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثًا خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

المصدر / فلسطين أون لاين