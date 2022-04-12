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بوتين: المواجهات في أوكرانيا "مسألة وقت فقط"

12 ابريل 2022 . الساعة 12:57 بتوقيت القدس
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شدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، على أنّ العملية العسكرية التي تشنُّها قواته ضد أوكرانيا "ستُحقّق مهامها وأهدافها دون أيّ شك"، مُشيرًا أنّ المواجهات مع القوى المُناهضة لموسكو في أوكرانيا "كانت حتمية، ولكنها مسألة وقت فقط".

جاء ذلك خلال زيارة أجراها بوتين إلى مطار "فوستوتشني" الفضائي، في مقاطعة آمور شرق روسيا بمناسبة يوم الفضاء الذي يوافق اليوم 12 أبريل/نيسان، حسبُما نقل موقع "روسيا اليوم".

واعتبر الرئيس الروسي أنّ أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا "مفهومة تمامًا وتحمل أهداف نبيلة"، وفق تصريحه.

وأضاف: "هدفنا الرئيسي مساعدة شعب دونباس الذي اعترفنا به، لذلك اضطررنا إلى القيام بذلك لأنّ سلطات كييف بتشجيع من الغرب، رفضت الامتثال لاتفاقات مينسك الهادفة إلى حلٍّ سلميٍّ لقضية دونباس".

وأشار بوتين إلى أنّ أوكرانيا "بدأت تتحوّل إلى موطئ قدمٍ مناهضٍ لروسيا"، فيما أشاد بأداء الجيش الروسي في أوكرانيا.

وأردف: "يشارك ضباطنا اليوم في العملية العسكرية الخاصة في دونباس بأوكرانيا، وهم يُقدّمون المساعدة لجمهوريتَي دونباس الشعبيتين، ويتصرّفون بشجاعة وكفاءة مهنية وفعالية، ويستخدمون أحدث أنواع الأسلحة التي تتميّز بمواصفات فريدة من نوعها، لا مثيل لها".

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي أطلقت روسيا هجومًا على أوكرانيا تبعه رفضٌ دوليٌّ وعقوباتٌ اقتصادية مُشدّدة على موسكو​​​​​ التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلّي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخُّلا في سيادتها".

المصدر / وكالات
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