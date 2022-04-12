مستوطنون يعتدون على مسعفين شمال رام الله

اعتدى مستوطنون صباح اليوم الثلاثاء، على مسعفين أثناء نقلهم لمصابين بحادث سير وقع بين بلدة سنجل وقرية اللبن الشرقية شمال رام الله بالضفة المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء (وفا) نقلاً عن شاهد عيان، أن المستوطنين اعتدوا على المسعفين وحاولوا منعهم من إخلاء المصابين، وعرف من بين المسعفين لؤي كراكرة.

وأشار إلى أن الحادث وقع بين مركبة فلسطينية وأخرى لمستوطن قرب منعطفات اللبن الشرقية، نتج عنها إصابة 4 مواطنين بجروح طفيفة، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

ويعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

ورغم صاقدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن سلطات الاحتلال ترفض ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.​

المصدر / فلسطين أون لاين