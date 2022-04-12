فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بوتين: المواجهات في أوكرانيا "مسألة وقت فقط"

مستوطنون يعتدون على مسعفين شمال رام الله

الاحتلال يكشف عن نصيب دول عربية من صادراته العسكرية عام 2021

المرابطة خويص: الاعتكاف في "الأقصى" سيفشل مخطط (قربان الفصح)

الاحتلال يُسلم الشيخ صبري قرارًا بمنع التواصل مع شخصيات فلسطينية

مدرب برازيلي يفقد أعصابه وينطح مساعدة الحكم

نادي الأسير: غدا جلسة المحكمة الخاصة بقضية الأسير أحمد مناصرة

قاسم: محاولات جيش الاحتلال ضد المقاومة في الضفة فاشلة

والد الأسير مناصرة: أحمد يعاني أوضاعًا صحية ونفسية "قاسية"

"عدالة" يستنكر تعيين حكومة رام الله لـ1500 عنصر أمن جديد

إعلان تيك توك داخلي

مستوطنون يعتدون على مسعفين شمال رام الله

12 ابريل 2022 . الساعة 12:48 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

اعتدى مستوطنون صباح اليوم الثلاثاء، على مسعفين أثناء نقلهم لمصابين بحادث سير وقع بين بلدة سنجل وقرية اللبن الشرقية شمال رام الله بالضفة المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء (وفا) نقلاً عن شاهد عيان، أن المستوطنين اعتدوا على المسعفين وحاولوا منعهم من إخلاء المصابين، وعرف من بين المسعفين لؤي كراكرة.

وأشار إلى أن الحادث وقع بين مركبة فلسطينية وأخرى لمستوطن قرب منعطفات اللبن الشرقية، نتج عنها إصابة 4 مواطنين بجروح طفيفة، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

ويعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

ورغم صاقدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن سلطات الاحتلال ترفض ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.​

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#حادث سير #مستوطنون #اعتداءات المستوطنين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة