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الاحتلال يكشف عن نصيب دول عربية من صادراته العسكرية عام 2021

12 ابريل 2022 . الساعة 12:45 بتوقيت القدس
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كشفت وزارة الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عن مستوى ونسب صادراتها العسكرية والأمنية تجاه دول العالم والعالم العربي العام المنصرم 2021.

وقالت وزارة الحرب، الثلاثاء، إن الصادرات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، سجّلت مستوى قياسيا جديدا في عام 2021، عندما وصلت قيمتها إلى 11.3 مليار دولار، بعد أن ارتفع عدد الاتفاقيات الجديدة المُوقّعة بأكثر من 30٪، مقارنة بعام 2020.

وأضافت أن 34٪ من الصادرات ذهبت إلى آسيا والمحيط الهادئ، و41٪ إلى أوروبا، و12٪ إلى أمريكا الشمالية، و7٪ إلى الدول المُوقعة على اتفاقيات التطبيع (الإمارات والبحرين والمغرب والسودان)، و3٪ إلى إفريقيا، و3٪ إلى أمريكا اللاتينية.

وأشارت إلى أن 20% من الصادرات، كانت صواريخ وأنظمة الدفاع الجوي، و15% تدريب وخدمات التدريب، و9% أنظمة الطائرات بدون طيار والطائرات بدون طيار، و 9% الرادار والحرب الإلكترونية، و9% الطائرات المأهولة وإلكترونيات الطيران، و5% المراقبة والإلكترونيات الضوئية، و7% محطات الأسلحة وقاذفات، و7% المركبات وناقلات الجنود المدرعة، و6% أنظمة الاتصالات، و4% أنظمة الذكاء والمعلومات والسايبر، و4% الذخائر والتسليح، و2% خدمات.

وقال وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، إن وصول اتفاقيات الدفاع إلى ذروة جديدة في عام 2021، "يعزز أمن (إسرائيل)".

وأضاف: "نتعاون مع الشركاء في جميع أنحاء العالم، وقد وسّعت السوق من خلال تعزيز العلاقات داخل المنطقة، وكذلك بناء علاقات جديدة مع البلدان في جميع أنحاء العالم".

وتابع: "العلاقات الأمنية هي جزء لا يتجزأ من العلاقات السياسية لـ(إسرائيل)، وقدرتنا على التعاون مع الدول الأخرى، ونحن نعمل على تقوية هذه الروابط وخلق شراكات أمنية جديدة".

المصدر / فلسطين أون لاين
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