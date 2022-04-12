مدرب برازيلي يفقد أعصابه وينطح مساعدة الحكم

أقدم مدرب نادي فيروفياريا البرازيلي رافائيل سوريانو على نطح مساعدة الحكم بعدما فقد أعصابه خلال مباراة فريقه ضد نوفا فينيتسيا ضمن ربع نهائي البطولة الإقليمية لولاية إسبيريتو سانتو.

وسجلت الكاميرات الاعتداء الشنيع للمدرب على مساعدة الحكم بعد نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، حيث اقتحم لاعبو نادي فيروفياريا وجهازه الفني أرض الملعب، ليحتجوا على الحكم لعدم السماح لفريقهم بتنفيذ ركلة ركنية كانت قد احتسبت لهم قبل ثوان من نهاية الشوط الأول.

وخلال الاحتجاج على الحكم، قام مدرب نادي فيروفياريا، سوريانو بضرب مساعدة الحكم مارسيلي نيتو.

وأظهرت لقطات الفيديو المدرب سوريانو وهو يوجه ضربة رأس إلى وجه نيتو ما استجوب طرده على الفور.

وبعد المباراة، واصل سوريانو هجومه على مساعدة الحكم واصفا إياها بـ"المخادعة"، حيث قال: "لم أعتد على الحكم المساعد وهي مخادعة تريد تعاطف الناس وتكسب موقفها مستغلة أنها امرأة فقط، في البداية قامت بدفع اللاعبين (خلال احتجاجهم)، والآن تريد أن نصدق أنها تعرضت لاعتداء".

وانتهت المباراة بخسارة كتيبة المدرب سوريانو بنتيجة 1-3 ليصعد نوفا فينيسيا إلى الدور نصف النهائي.





المصدر / وكالات