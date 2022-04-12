وظيفة شاغرة في شركة أوريدو فلسطين

إعلان توظيف صادر عن شركة أوريدو ooredoo فلسطين - غزة تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بمسمى (ممثل مبيعات الشركات ) للعمل بأفرع الشركة بالمحافظة الوسطى والجنوبية بدوام كامل.

مهام ومسؤوليات الوظيفة:

- إدارة ومتابعة جميع حسابات الشركات الصغيرة والمتوسطة .

- المشاركة في تعزيز وتطويرعروض الشركة واستخدامها من خلال هذه القناة البيعية

- تحديد أهداف لفترات قصيرة وطويلة الأجل في الحفاظ على العلاقة المهنية وتعزيزها مع ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير استخدام "خدمات القيمة المضافة".

- متابعة المؤسسات والشركات لضمان كفاءة وجودة الخدمات وفقا لكل حساب.

- تقديم المساعدة لأي شكاوى او مشاكل في جودة الخدمات المتعلقة بالحسابات والعمل على حل هذه المشاكل بأسرع وقت ممكن.

- العمل على تعريف ودعم المشترك بأي خدمات او منتجات جديدة لحساباته.

- توفير التدريب بشأن الخدمات والعروض الخاصة بخطوط الزبائن من خلال مسؤولين الحسابات.

- التأكيد على أن الأداء السليم للمهام الرئيسية وفقا للعمليات والإجراءات المتبعة يوفر خدمة جيدة للزبائن مما يدعوا على الارتياح بإنشاء حسابات جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والاحتفاظ بحق تفعيل خطوط جديدة للشركات وترحيل خطوط من برنامج تعرفة إلى آخر.

- القدرة على التعامل مع فصل الخطوط وترحيلها.

- القدرة على حل أية تعارضات بخصوص فواتير الزبائن بالتنسيق مع قسم خدمات الزبائن.

- القدرة على متابعة وتطوير حسابات الزبائن والمحافظة على علاقة وثيقة بين الزبائن ومسؤولي الحسابات ، وتوفير خدمات عالية الجودة في الدرجة الاولى لتطوير استخدام "خدمات القيمة المضافة"

المؤهلات والخبرات العملية :

- خبرة عملية ثلاث سنوات كحد ادنى في مجال المبيعات يفضل من لديه خبرة في مجال الاتصالات.

- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو التسويق، او اي مجال ذو علاقة

الصفات والمهارات الشخصية:

- قدرة عالية في التعامل مع الزبائن من خلال الاتصالات الهاتفية او الزيارات الشخصية .

- القدرة على التعامل مع إدارة حسابات المبيعات.

- مهارات ممتازة في مجال الاتصال والتعامل مع الاخرين.

- مهارات تنظيمية ممتازة.

- القدرة على العمل تحت ضغط.

- مهارات كتابية وقدره عالية في التواصل

- المعرفة والإلمام في برامج الحاسوب المختلفة (Microsoft)

- إتقان اللغتين العربية والانكليزية (محادثة وكتابة.

طريقة التسجيل

- على من يرغب بالتقدم للوظيفة من خلال موقع الشركة وذلك من خلال الضغط ( هنا )

- ملاحظة: يجب إرفاق الملفات التالية:

1. Resume / cv

2. صورة شخصية حديثة

- ينتهى التسجيل للوظيفة بتاريخ 16/4/2022