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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

12 ابريل 2022 . الساعة 10:59 بتوقيت القدس
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مستوطنون في باحات المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون متطرفون صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات وشرطة الاحتلال.

وقالت مصادر مقدسية إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته وأمام قبة الصخرة، وتلقوا شروحاتٍ عن "الهيكل" المزعوم.

وتفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات وعرقلة تنقلهم.

ويتعرض الأقصى يومياً عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانياً.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #اقتحامات المستوطنون

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