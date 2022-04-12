المعتقل خليل عواودة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 40

يواصل المعتقل خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل بالضفة المحتلة، إضرابه عن الطعام لليوم الـ 40 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقل عواودة قبل عدة أيام من زنازين العزل الانفرادي في "عوفر" إلى عيادة معتقل الرملة بعد تدهور حالته الصحية، حيث يعاني من آلام في الرأس والمفاصل، وصداع وهزال وإنهاك شديد، وفقد من وزنه أكثر من 16 كغم.

وترفض سلطات الاحتلال الاستجابة لطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري التعسفي، أو التعاطي معه، في ظل تراجع وضعه الصحي بشكل ملحوظ.

يذكر أن المعتقل عواودة أب لأربع طفلات، اعتقلته قوات الاحتلال تاريخ 27/12/2021، وحولته للاعتقال الإداري بدون أن توجه له أي اتهام، كما اعتقل سابقا في معتقلات الاحتلال عدة مرات.

المصدر / فلسطين أون لاين