دول الاتحاد الأوروبي تطالب بتقديم المساعدات لفلسطين بأقرب وقت

طالبت 15 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية بتسريع صرف مساعدات عاجلة لفلسطين تأجلت بسبب جدل حول محتوى بعض الكتب الدراسية ومزاعم أنها تحتوي على نصوص معادية للسامية.

وكشفت صحيفة أمريكية أن مجموعة من دول الاتحاد أعربت بقيادة أيرلندا عن مخاوفها بشأن التأخير المستمر في صرف مساعدات الاتحاد الأوروبي لفلسطين لعام 2021.

وجاء ذلك في رسالة وجهتها الدول الـ15 بتاريخ الثامن من أبريل/نيسان الجاري، للمفوضية الأوروبية حسب الصحيفة الأمريكية.

ووقع الرسالة وزراء خارجية أيرلندا وبلجيكا وإستونيا وفنلندا وفرنسا، واليونان والإدارة القبرصية اليونانية ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وبولندا والبرتغال وإسبانيا، والسويد.

ومن المتوقع أيضا أن يثير الوزراء القضية في اجتماع كبار دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي في لوكسمبور.

ولفتوا في رسالتهم إلى أن الاقتراح الأخير للمفوضية الأوروبية، بشأن ربط المساعدات بإدراج إصلاحات في قطاع التعليم "لا يحظى بدعم واسع" بين دول الاتحاد الأوروبي.

وجاءت هذه الخطوة بعد جدل حول بعض الكتب المدرسية التي يُزعم أنها تحتوي على نصوص معادية للسامية وتحريض على العنف، حسب خبراء تابعين للاتحاد الأوروبي.

المصدر / فلسطين أون لاين