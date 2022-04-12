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نصائح للحفاظ على التركيز في الدراسة والعمل أثناء الصيام

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نصائح للحفاظ على التركيز في الدراسة والعمل أثناء الصيام

12 ابريل 2022 . الساعة 10:37 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية
غزة/ فلسطين:

غالباً ما تترافق أيام شهر رمضان مع مشاكل في التركيز لدى الصائمين،السبب الأساسي هو انتقال جسد الصائم من نظام غذائي إلى آخر، ما يجعل الذهن مشتتاً ومتعباً، لكن بعض النصائح البسيطة قد تساعد في الحفاظ على التركيز خصوصاً في الدراسة والعمل.

ضبط ساعات العمل

من الأفضل بدء العمل في أبكر وقت ممكن. العمل بعد صلاة الفجر سيكون أفضل، مع التشديد على وضع الأعمال المهمة مطلع اليوم، مثل الاجتماعات ومكالمات العمل والتفاعلات الشخصية.

الحفاظ على اللياقة بممارسة الرياضة

لا داعي للتوقف عن ممارسة الرياضة حتى عند الصيام. بل إن الرياضة تزيد التمثيل الغذائي والإنتاجية بنسبة تصل إلى 50%. أما عدم ممارسة الرياضة سيعطي الجسم شعوراً بالضعف وقلة النشاط، مما يقلل من التركيز على العمل.

ضبط جدول النوم مع السحور

يقترح موقع "بنك بيرماتا" الإندونيسي النوم مبكراً، للاستيقاظ مبكراً وقت السحور والحصول على التغذية التي يحتاجها الجسم للتركيز أثناء النهار. وينصح الموقع بالابتعاد عن النوم بعد الفجر لأنه قد يؤخر ساعة الاستيقاظ وهو ما ينعكس تلقائياً على التركيز أثناء العمل.

وجبات مناسبة

الأطعمة المقلية والوجبات السريعة أثناء الإفطار ترفع السكر وتؤجج الشعور بالجوع والعطش. لذا يستحسن تناول الأطعمة التي تحتوي على الحبوب الكاملة، مثل الخبز والأرز البني والشوفان والبروتين والمكسرات والخضروات، التي توفر الطاقة أثناء الصيام.

التخلص من المشتتات

للحصول على أفضل تركيز أثناء العمل يجب التخلص من جميع أشكال الإلهاء الموجودة، مثل الهاتف الذكي، الذي غالباً ما يكون مصدر الإلهاء الرئيسي لمعظم الناس.

يمكن كتم صوت الإشعارات أثناء العمل، وهو ما يجعل التركيز كاملاً على المهام الأساسية في العمل والدراسة.

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#الدراسة #الصائمين #العمل أثناء الصيام

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