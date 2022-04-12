اتحاد المعلمين بالضفة يعلق الدوام في مدارس الضفة

أعلن الاتحاد العام للمعلمين بالضفة الغربية عن تعليق الدوام منذ صباح اليوم الثلاثاء، مع التوجه للمدارس والمديريات والوزارة.

وبين الاتحاد في منشور على "فيسبوك" أنه سيتم تعليق الدوام في المديريات والوزارة بعد الساعة 11:30، على أن يكون هناك اجتماع مع وزارة التربية والتعليم لمناقشة المقترحات المقدمة.

وتأتي خطوات الاتحاد احتجاجاً على عدم صرف رواتب كاملة للمعلمين، وعدم حل الملفات العالقة مع وزارة التربية والتعليم.

ويطالب الاتحاد وزارة التربية والتعليم برفع طبيعة العمل من 50 إلى 80%، وصرف علاوة غلاء المعيشة، وحل جميع الملفات العالقة ودفع الرواتب كاملة مع المستحقات المتراكمة.

وتشهد المدارس منذ مطلع الأسبوع الجاري إضرابات جزئية على خلفية مطالب المعلمين، وستستمر حتى نهاية الأسبوع في حال لم يتم التوصل لاتفاق.

المصدر / فلسطين أون لاين