القدس المحتلة- غزة/ نور الدين صالح:

عبّر صالح مناصرة والد الأسير الطفل أحمد، عن أمله أن تُفضي جلسة الاستئناف المقرر انعقادها غدًا الأربعاء، بالإفراج عن نجله القابع في العزل الانفرادي، مشيرًا إلى أن النتائج ما زالت "مُبهمة"، لا سيّما أن هذه الجلسة ليست الأولى.

ومن المقرر أن تعقد محكمة الاحتلال غدًا، جلسة استئناف للأسير الطفل أحمد مناصرة، للمرة الرابعة على التوالي.

وأكد مناصرة في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أن نجله أحمد يعاني أوضاعًا صحية ونفسية في غاية الصعوبة، نتيجة عزله في سجن "إيشل" بمنطقة بئر السبع المحتلة منذ 5 أشهر دون حصوله على أدنى مقومات الحياة.

وبيّن أن الوضع الصحي والنفسي لأحمد يتراجع يومًا بعد آخر نتيجة العزل، وتجاهل إدارة السجون وضعه في حضانة ورعاية خاصة تتلاءم مع حالته.

في السياق، ثمّن مناصرة الحملة العالمية المطالبة بالإفراج عن نجله أحمد، معربًا عن أمله أن يكون لها ثمار إيجابية خلال جلسة الاستئناف المقررة غدًا.

وكانت شبكة "فلسطين العالمية للصحة النفسية" قد أطلقت قبل شهر حملة عالمية للمطالبة بالإفراج عن الأسير "مناصرة" وتقديم العلاج المناسب له، بعد ست سنوات من الاعتداء الممنهج ضده في سجون الاحتلال.

ورحب بالحملة العالمية والقائمين عليها، مؤكدًا أنها تُقوي الأمل والعزيمة لدى أحمد وعائلته، مطالبًا بضرورة الإفراج عن نجله أحمد فورًا.