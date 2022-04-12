الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية، تركزت في بيت لحم ونابلس.

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، ثلاثة مواطنين من بلدة الخضر جنوباً.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت، محمد إبراهيم صبيح (18 عاما)، نصر الله إبراهيم صبيح، ومنتصر إسماعيل موسى (17 عاما)، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فجار، وداهمت عددا من المنازل تعود للشقيقين جلال ووجيه عايد ثوابته، وباسل محمد ثوابته، وإثر ذلك اندلعت مواجهات في المنطقة الغربية، بينما أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت، دون ان يبلغ عن إصابات.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي أربعة مواطنين، حيث اقتحمت بلدة بيت فوريك، وقرية بيت دجن شرق، واعتقلت جاسر خطاطبة من قرية بيت فوريك، والأسير المحرر أيمن ربحي حنيني، وأيسر سرحان أبو كنعان من قرية بيت دجن.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة احتلالية اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس صباح اليوم واعتقلت المواطن نور دويكات من منطقة بلاطة البلد.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين