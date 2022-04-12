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إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شرق طولكرم

12 ابريل 2022 . الساعة 08:47 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أصيب عشرات المواطنين، فجر اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة عنبتا شرق طولكرم بالضفة المحتلة.

وذكر وكالة الأنباء (وفا) نقلاً عن شهود عيان، أن المواجهات وقعت على الشارع الرئيسي لبلدة عنبتا بين الشبان وقوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وأطلقت قنابل الغاز بكثافة.

ومن الجدير ذكره، أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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