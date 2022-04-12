الطقس: إنخفاض جديد على درجات الحرارة لتكون دون المعدلات السنوية

يطرأ اليوم الثلاثاء، إنخفاض جديد على درجات الحرارة التي تكون دون المعدلات السنوية العامة لشهر نيسان بحوالي خمسة درجات مئوية. ويسود جو ربيعي بارد صباحاً ومساءاً وليلاً ، ومع ساعات النهار يسود جو مائل للبرودة في الجبال ودافء في باقي المناطق. الرياح تكون غربية خفيفة السرعة.

بينما الأربعاء يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى دون المعدل السنوي العام بنحو الثلاثة درجات مئوية ، ويسود خلال ساعات النهار جو ربيعي بإمتياز في كافة المناطق، ويسود في المناطق الغورية جو حار نسبي. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

أما يوم الخميس فيطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تكون حول المعدلات السنوية تماماً ، نهاراً يسود جو لطيف ومعتدل الى أبعد حد مع جو شديد الدفء ، وليلاً يسود جو منعش الى بارد نسبي . الرياح تكون غربية الى شمالية غربية. و

والجمعة المقبل، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام، ويبقى الجو شديد الإعتدال نهاراً ومنعش الى بارد نسبي في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين