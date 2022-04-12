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جاهزون لخوض معركة لستة أشهر متتالية

جبارين: لن نسمح للاحتلال بالمساس بالأقصى

12 ابريل 2022 . الساعة 00:14 بتوقيت القدس
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زاهر جبارين

حذر عضو المكتب السياسي في حركة "حماس" زاهر جبارين، من مخطط الاحتلال ومستوطنيه لاقتحام الأقصى في 15 رمضان، مشددا أنه "أخطر ما يمكن أن يرتكبه العدو".

وأضاف جبارين خلال مقابلة مع قناة الميادين، أن "جميع أذرع المقاومة وبكافة أشكالها ستنتفض، بحال تم المساس بالمسجد الأقصى".

وتابع: "لن نسمح للاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء على المسجد ومسرى نبينا".

وفيما يتعلق بقضية الأسرى، قال جبارين إننا "نتابع قضيتهم من أعلى الهرم بقيادة المقاومة، لأنها قضية جامعة لكل مكونات الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن ممارسات الاحتلال بحق الأسرى لن تكون بلا ثمن داخل السجون وخارجها.

وذكر أن الأسرى الستة استطاعوا أن يثبتوا أنهم هزموا عقلية الاحتلال الأمنية والإجرامية ضد شعبنا والأسرى، موضحا أن لهم رمزية متميزة في عملية جلبوع البطولية.

وقال جبارين: "نتابع قضية الأسرى في كل الأطر والمؤسسات داخل حركة حماس، ونعمل ليلا ونهارا من أجل إطلاق سراحهم".

وأشاد بالمقاومة في مخيم جنين، قائلا: "سر نضال المخيم في وحدته، ولا فرق بين فصائل المقاومة فيه".

ولفت جبارين إلى أن زمن ممارسات الاحتلال بحق أبناء شعبنا بلا حساب وبلا عقاب قد ولى، وستقف المقاومة بكل أذرعها بالمرصاد لهذا العدو.

وأفاد بأن قيادة المقاومة بكل مستوياتها تتابع ما يجري وستقف للعدو بالمرصاد، مؤكدا "إننا أعددنا العدة للعدو، ولدينا ما يكفينا لخوض معركة لستة أشهر متتالية".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #حماس #جنين #زاهر جبارين

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