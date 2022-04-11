أمن السلطة يعتقل شرطيا حاول تنفيذ عملية إطلاق نار قرب أريحا

قالت قناة عبرية، إن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية اعتقلت شرطيا فلسطينيا خطط لاقتحام مستوطنة "فيرد يريحو" يوم أمس بهدف تنفيذ عملية إطلاق نار داخلها.

وأضافت قناة "كان" العبرية: "الشرطي الذي يعمل في الضابطة الجمركية، استقل سيارة شرطة فلسطينية وتوجه لمدخل المستوطنة، وقد رفض حارس المستوطنة إدخاله".

وبحسب القناة، فإن الشرطي الفلسطيني أطلق رصاصات بالهواء قرب المستوطنة بعد رفض حارسها إدخاله، وقد جرى اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

ونقلت القناة عن مسؤول أمني فلسطيني قوله إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تتفهم خطورة هذا الحدث وتدينه.

وأكد المسؤول في السلطة، أن "هذا التصرف لا يمثل الأجهزة الأمنية".

المصدر / ترجمة "شبكة قدس"