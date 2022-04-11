ميقاتي: سأزور السعودية "قريبا جدا" خلال رمضان

أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الإثنين، أنه سيزور السعودية "قريبا جدا" خلال شهر رمضان الجاري.

وخلال الأيام الأخيرة، عاد سفراء السعودية والكويت واليمن تباعا إلى لبنان، بعدما غادروه منذ أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2021، إثر أزمة دبلوماسية بين بيروت والرياض.

والتقى ميقاتي مع السفير السعودي وليد البخاري في العاصمة بيروت الإثنين، وفق بيان لمكتب ميقاتي الإعلامي.

وعقب اللقاء قال ميقاتي لصحفيين: "سمعت من البخاري حرص المملكة، ملكا وولي عهد وقيادة، على دعم لبنان وأن تكون دائما إلى جانب لبنان".

وأعرب عن أمله أن تكون هذه "صفحة جديدة نحو تنمية العلاقات وتطويرها بين البلدين".

وعن الضمانات التي قدمها لبنان إلى السعودية، قال ميقاتي: "نحن نتحدث عن علاقات بين دولتين".

وأضاف: البيان الذي أصدرته عن حرص لبنان على العلاقات والثوابت اللبنانية في ما يتعلق بأفضل العلاقات مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، هو الأساس كدولة".

وتابع: "أكدت في بياني الثوابت وإننا ملتزمون بكل ما يحمي سيادة لبنان وفي الوقت ذاته ألا يكون لبنان منصة أو مصدر إزعاج لأي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا هو الأساس".

وقال ميقاتي: "بإذن الله سأقوم بزيارة للمملكة العربية السعودية قريبا جدا، وإذا أردتم معرفة التاريخ خلال شهر رمضان المبارك".

واندلعت أزمة بين بيروت والرياض على خلفية تصريح انتقد فيه جورج قرداحي حرب اليمن قبل أن يتولى وزارة الإعلام، ما تسبب باستقالته أواخر 2021، على أمل تطويق الأزمة.

المصدر / الأناضول