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تركيا تدين إعدام (إسرائيل) سيدة فلسطينية

11 ابريل 2022 . الساعة 18:36 بتوقيت القدس
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أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة قتل (إسرائيل) السيدة الفلسطينية غادة سباتين قرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وقدمت الخارجية في بيان، الإثنين، تعازيها لأسرة سباتين وذويها.

وأضافت:" ندين بشدة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل سيدة مدنية فلسطينية لا تشكل أي تهديد، بدون سابق إنذار".

ودعت الخارجية سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى إجراء تحقيق محايد وشامل حول الحادثة ومحاكمة المسؤولين بأسرع وقت.

وطالبتها باتخاذ التدابير اللازمة لـ"منع تكرر مثل هذه الممارسات المنافية للإنسانية".

والأحد، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد المواطنة غادة سباتين (47 عاما)، جراء إصابتها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب بيت لحم جنوبي الضفة.

وقالت صحيفة هآرتس العبرية، إن سباتين -أم لستة أطفال-، لم تكن تشكل أي تهديد للجنود ولا تحمل سكينا أو سلاحا.

المصدر / الأناضول
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#تركيا #الاحتلال الإسرائيلي #غادة سباتين

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