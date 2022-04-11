الفصائل تدعو للتعبئة الشاملة استعداداً لحماية جنين

دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، قوى وفصائل المقاومة للعمل والتنسيق المشترك والتعبئة الشاملة استعداداً لحماية الأهالي في جنين في مواجهة هجمات الاحتلال الإرهابية.

كما حثت اللجنة الجماهير الفلسطينية للاحتشاد الدائم في باحات وساحات المسجد الأقصى وداخل القدس المحتلة للتصدي لاعتداءات وهجمات الإرهاب الاستيطاني الصهيوني على القدس ومقدساتها.

وقالت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في بيان لها اليوم الإثنين، "إن محاولات العدو الصهيوني اقتحام مدن الضفة وخاصة جنين وارتكاب المزيد من الجرائم والتي كان آخرها جرائمه بحق نسائنا وفتياتنا، تستدعي منا جميعاً أن نكون على أهبة الاستعداد للرد على هذا العدو" وأكدت أن شعبنا ومقاومته ستقابل الإجرام الصهيوني بتصعيد الانتفاضة الشعبية وتأجيج لهيبها وتطويرها.

وأشارت لجنة المتابعة، أن لجوء المحتل إلى محاصرة مدن شمال الضفة، والتهديد باجتياحها، يعكس الهستيريا ومدى التخبط الذي ينتابه إزاء تعاظم مقاومة شعبنا في كل أماكن تواجده، ومحاولة فاشلة لإطفاء جذوة المقاومة التي تتصدرها مدينة جنين ومخيمها والتي زلزلت العدو وكشفت فشل منظومته الأمنية والعسكرية.

وتابعت القول " لقد جاء رد شعبنا حازماً؛ فخرج بالآلاف إلى شوارع مدن الضفة من شمالها إلى جنوبها، ليؤكد وحدته خلف كل قرية ومخيم ومدينة، ورفضه لاستهداف أو التفرد بأي مدينة".

وأكدت، أن شعبنا في غزة كعادته بمقاومته المتأهبة كانت وما زالت دوماً في مقدمة المدافعين عن أبناء شعبنا وعن حقنا في العودة والانعتاق من نير الاحتلال البغيض.

وحذرت القوى، الاحتلال من استمرار جرائمه بحق شعبنا وخصوصاً في مخيم جنين، واعتبرت أن تصعيده الأخير وتهديده باجتياح المخيم، والجرائم التي يرتكبها جنوده ومستوطنوه من استهداف المدنيين الآمنين، لن تقابل من شعبنا ومقاومته إلا بمزيد من الانتفاضة الشعبية والمقاومة في الميدان.

وشددت القوى الوطنية والإسلامية، على أن "أي تصعيد من طرف الاحتلال لن نقف أمامه مكتوفي الأيدي وسنواجهه، على امتداد الوطن المحتل".

ودعت القوى، لاعتبار يوم الجمعة جمعة (الوفاء لجنين) وحثت الجماهير في الوطن والشتات إلى أوسع فعاليات دعم وإسناد لأهالي الضفة عموماً ولجنين خصوصاً.

كما دعت لاعتبار أيام الاسبوع "أيام احتجاجات جماهيرية نوسع فيها من نقاط الاشتباك وإشعال خطوط التماس رفضاً للعدوان وللحصار وكسراً لطوق جنين وشراكةً مع الحركة الأسيرة في يوم الأسير الفلسطيني".

وحثت الأهالي في مدن الضفة الغربية والداخل المحتل، وخاصة التجار والعائلات والمؤسسات والحراكات الشعبية والأطر الطلابية والعمالية لتنظيم قوافل كسر الحصار المفروض على مدينة جنين بكل الوسائل وتوسيع حملة (كلنا جنين) لتكون نموذجاً للتكاتف الوطني الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين