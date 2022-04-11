أمن السلطة يصادر تسجيلات كاميرات للبحث عن منفذي عملية نابلس

صادرت أجهزة أمن السلطة، تسجيلات كاميرات المراقبة من شارع عمان ومحيط قبر يوسف الواقع شرقي مدينة نابلس، للبحث عن منفذي عملية إطلاق النار تجاه سيارة للمستوطنين فجر اليوم الإثنين.

وأفاد شهود عيان، أن أمن السلطة صادر تسجيلات كاميرات المراقبة من شارع عمان ومحيط قبر يوسف للبحث عن منفذي عملية إطلاق النار تجاه سيارة المستوطنين.

وقال الشهود لوكالة "شهاب"، إن عناصر من أجهزة السلطة أخضوا بعض المواطنين لتحقيق ميداني وأخذوا بعض المعلومات والإفادات منهم بشأن حادثة إطلاق النار.

وأدت عملية إطلاق النار، إلى إصابة اثنين من المستوطنين بجراح.

وفي تطور لاحق، أطلقت أجهزة أمن السلطة الرصاص الحي وقنابل الغاز تجاه المواطنين الذين توافدوا، صباح اليوم، إلى محيط قبر يوسف، لمنع المستوطنين من اقتحامه.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، غضب المواطنين على عناصر أجهزة السلطة، حيث دوت أصوات الطلقات النارية في الشوارع المحيطة بقبر يوسف. ‏

وكان عدد من الشبان الفلسطينيين تمكنوا صباح اليوم من الدخول إلى قبر يوسف وتحطيم محتوياته لليوم الثاني على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين