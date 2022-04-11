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إصابة 4 مستوطنين بجروح إثر رشق مركبتهم بالحجارة قرب القدس

11 ابريل 2022 . الساعة 16:52 بتوقيت القدس
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شبان يرشقون سيارات المستوطنين بالحجارة في شوارع الضفة والقدس (صورة أرشيفية)

أصيب 4 مستوطنين بجروح، اليوم الإثنين، إثر رشق شبان فلسطينيين مركبتهم بالحجارة شمال مدينة القدس المحتلة.

وكمن الشبان الثائرون لمركبة المستوطنين على الشارع الاستيطاني المؤدي لمستوطنة "نفيه يعقوب" المقامة على أراضي بيت حنينا، ورشقوها بالحجارة مما أدى إلى حادث مروري تسبب بإصابة 4 من ركابها.

وجرى نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى "هداسا" التابع للاحتلال بالقدس.

وسبق أن أصيب فجر اليوم الإثنين مستوطنان بجراح بعد تعرض سيارات مستوطنين لإطلاق نار، خلال محاولتها اقتحام منطقة قبر يوسف شرق نابلس.

وذكرت مصادر محلية، أن المستوطنين فروا من المنطقة، وأجبروا على الانسحاب منها بعد التصدي لهم بالرصاص.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #مستوطنون #الشبان الثائرون

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