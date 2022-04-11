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طالع الكشوف.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد

11 ابريل 2022 . الساعة 14:05 بتوقيت القدس
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أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء (12 أبريل).

ونوهت إلى أن آلية السفر هي للمتبقي من الحافلة الثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2022/17) اضغط هنا، أما الحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/15)اضغط هنا.

ودعت الهيئة المرفقة أسماؤهم في الكشوف التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، مشيرة إلى أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

كما ودعت لإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، إلى جانب إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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