"الصحة": إجراء عمليات جراحية بالشراكة مع وفدي طبي من الداخل المحتل

قالت وزارة الصحة بغزة، إن طواقما جراحية متخصصة في مجال جراحة العظام والمفاصل بمجمع ناصر الطبي تمكنت وبالشراكة مع وفد طبي متخصص في جراحة العظام من مؤسسة أطباء لحقوق الإنسان في الداخل الفلسطيني من إجراء 6 عمليات جراحية ذات مهارة عالية لمرضانا في قطاع غزة.

وقال د. غسان أبو زهري استشاري جراحة العظام والمفاصل بمجمع ناصر الطبي إن العمليات الست التي تمت بمشاركة الوفد الطبي شملت 4 عمليات تغيير لمفاصل الركبة وعمليتين لتغيير مفصل الحوض.

ولفت إلى أن العمليات التي تمت بنجاح داخل المجمع، وكي يتم إجراؤها كانت بحاجة إلى أدوات جراحية خاصة، مشيراً إلى أن الوفد أحضر هذه الأدوات والتي جاءت بتبرع كريم من أبناء شعبنا في الداخل الفلسطيني.

وبين أبو زهري أهمية هذه الجراحات للمرضى المحتاجين لها في قطاع غزة في سبيل تجنيبهم المضاعفات، خصوصاً في ظل ما يعانيه المواطنون في القطاع من صعوبات السفر إلى الخارج، إلى جانب التكاليف المادية الباهظة للعلاج في الخارج على المواطنين.

وعمدت وزارة الصحة إلى استقدام العديد من الوفود الطبية المتخصصة في مختلف التخصصات الجراحية في سبيل التخفيف من معاناة المواطنين، إلى جانب ما تمثله زيارة هذه الوفود من اكتساب وتبادل للخبرات مع الكوادر الطبية الفلسطينية المحلية.

المصدر / فلسطين أون لاين