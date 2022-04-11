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"#كلنا جنين".. حملة تضامنية إلكترونية مع المدينة

11 ابريل 2022 . الساعة 12:39 بتوقيت القدس
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مدخل مخيم جنين شمالي الضفة الغربية

أطلق ناشطون فلسطينيون ومن دول عربيّة على وسائل التواصل الاجتماعي، منذ ليلة أمس الأحد، حملة إلكترونية تحت وسم #كلنا_جنين للتضامن مع مدينة جنين والتي تتعرض لاقتحامات متواصلة على يد قوات جيش الاحتلال.

وعبّر ناشطون عبر تغريداتهم عن دعمهم من خلال منشورات دعمهم لجنين والمقاومة.

وكتب الناشط اليمني أبوالياس البرطي "من اليمن من صنعاء الصمود والمقاومة هنا جنين #كلنا_جنين، #كلنا_معك_يا_أبو_الرعد".

كما وكتب الناشط أبو العباس: جنين تقاتل باسم كل الامة دفاعًا عن فلسطين وبيت المقدس.. جنين راية الجهاد والمقاومة! #كلنا_جنين.

وقال محمد علي القفيلي في منشور له متضامنا مع جنين: "أنتم أشجع الرجال تواجهون أجبن ما في الأرض. صراخكم سلاح أحجاركم سلاح. إيمانكم بالله جعل قلوبهم ترتجف من الرعب. الله معكم وناصركم #كلنا_جنين"

وكتب الناشط Ali Malli "فلينظر كل العالم إلى المقبل من الأيام لعل الله سبحانه وتعالى قدّر في عام خلا أن تنقلب المعادلات ولعلّه جلّ وعلا يقدّر هذا العام أن يكون عام زوال #الكيان_الموقت #كلنا_جنين".

كما وكتبت الناشطة المصرية بُثينة في "تويتر": "من القاهرة قلوبنا معكم... اللهم نصرا قريبا #كلنا_جنين".

أما الناشط محمد حسنة فقال في تغريدة له: "مخيم #جنين إما حياة تسر الصديق أو مكان يغيط العدا #كلنا_جنين ولن تُترك وحيدة كل منا على ثغر فلننصرهم بما نستطيع لكل منا دور فلا يتراخى عنه".

وكتبت الناشطة Linda قائلة: "ستظل فلسطين تنزف وتزف شبابها شهداء حتى طرد المحتل وتحرير ترابها من غطرسة المحتل، كل قطرة دم شهيد تعادل كل تيجان وملوك وأمراء العرب الأنجاس المتخاذلين المطبعين مع العدو،👌 هذه الأرض أرضي سوف أحررها بدمي".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#جنين #حملة إلكترونية #تضامن #كلنا جنين

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