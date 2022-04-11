حملة تضامنية إلكترونية مع مدينة جنين بوسم #كلنا_جنين

أطلق ناشطون فلسطينيون ومن دول عربيّة على وسائل التواصل الاجتماعي، منذ ليلة أمس الأحد، حملة إلكترونية تحت وسم #كلنا_جنين للتضامن مع مدينة جنين والتي تتعرض لاقتحامات متواصلة على يد قوات جيش الاحتلال.

وعبّر ناشطون عبر تغريداتهم عن دعمهم من خلال منشورات دعمهم لجنين والمقاومة.

وكتب الناشط اليمني أبوالياس البرطي "من اليمن من صنعاء الصمود والمقاومة هنا جنين #كلنا_جنين، #كلنا_معك_يا_أبو_الرعد".

من اليمن 🇾🇪 من صنعاء الصمود والمقاومه هنا جنين🇵🇸

#كلنا_جنين #كلنا_معك_يا_ابو_الرعد — ابوالياس البرطي #انصارالله (@g___g___w) April 10, 2022

كما وكتب الناشط أبو العباس: جنين تقاتل باسم كل الامة دفاعًا عن فلسطين وبيت المقدس.. جنين راية الجهاد والمقاومة! #كلنا_جنين.

جنين تقاتل باسم كل الامة دفاعًا عن فلسطين وبيت المقدس .. جنين راية الجهاد والمقاومة !#فلسطين_قضيتي || #جنين || #كلنا_جنين pic.twitter.com/jlWZBmAbNB — ✌🇾🇪ابو العباس (@aalawd_) April 11, 2022

وقال محمد علي القفيلي في منشور له متضامنا مع جنين: "أنتم أشجع الرجال تواجهون أجبن ما في الأرض. صراخكم سلاح أحجاركم سلاح. إيمانكم بالله جعل قلوبهم ترتجف من الرعب. الله معكم وناصركم #كلنا_جنين"

انتم اشجع الرجال تواجهون اجبن مافي الارض. صراخكم سلاح احجاركم سلاح. ايمانكم بالله جعل قلوبهم ترتجف من الرعب. الله معكم وناصركم #كلنا_جنين pic.twitter.com/ZBVrY9LkAD — محمد علي القفيلي (@mqufaili) April 11, 2022

وكتب الناشط Ali Malli "فلينظر كل العالم إلى المقبل من الأيام لعل الله سبحانه وتعالى قدّر في عام خلا أن تنقلب المعادلات ولعلّه جلّ وعلا يقدّر هذا العام أن يكون عام زوال #الكيان_الموقت #كلنا_جنين".

فلينظر كل العالم الى المقبل من الايام لعل الله سبحانه وتعالى قدّر في عام خلا ان تنقلب المعادلات ولعلّه جلّ وعلا يقدّر هذا العام ان يكون عام زوال #الكيان_الموقت #كلنا_جنين — Ali Malli #بالمختصر (@malliali7) April 11, 2022

كما وكتبت الناشطة المصرية بُثينة في "تويتر": "من القاهرة قلوبنا معكم... اللهم نصرا قريبا #كلنا_جنين".

من القاهرة قلوبنا معكم .اللهم نصرا قريبا #كلنا_جنين — سيدة الضوء (@bothina159) April 11, 2022

أما الناشط محمد حسنة فقال في تغريدة له: "مخيم #جنين إما حياة تسر الصديق أو مكان يغيط العدا #كلنا_جنين ولن تُترك وحيدة كل منا على ثغر فلننصرهم بما نستطيع لكل منا دور فلا يتراخى عنه".

قالها مخيم #جنين إما حياة تسر الصديق أو مكان يغيط العدا #كلنا_جنين ولن تُترك وحيده كل منا على ثغر فلننصرهم بما نستطيع لكل منا دور فلا يتراخى عنه — Mohammad Y. Hasna (@myhasna1981) April 11, 2022

وكتبت الناشطة Linda قائلة: "ستظل فلسطين تنزف وتزف شبابها شهداء حتى طرد المحتل وتحرير ترابها من غطرسة المحتل، كل قطرة دم شهيد تعادل كل تيجان وملوك وأمراء العرب الأنجاس المتخاذلين المطبعين مع العدو،👌 هذه الأرض أرضي سوف أحررها بدمي".

ستظل فلسطين تنزف وتزف شبابها شهداء حتى طرد المحتل وتحرير ترابها من غطرسة المحتل ، كل قطرة دم شهيد تعادل كل تيجان وملوك وأمراء العرب الانجاس المتخاذلين المطبعين مع العدو ،👌

هذه الأرض أرضي سوف أحررها بدمي

وما النصر الا من عند الله #فلسطين_تقاوم#كلنا_جنين pic.twitter.com/RJa4TQE1GG — Linda (@Linda58985285) April 10, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين