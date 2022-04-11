وظيفة شاغرة (مساعد أمين مخزن)

إعلان توظيف صادر عن شركة بنز& بنز وهي أضخم صالة عرض للـقرطاسية و الـهدايا و الألعاب تعلن فيه عن حاجتها لتوظيــــف ( مُساعد أمين مخزن )
الشروط والمؤهلات المطلوبة :
• أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة جامعية دبلوم محاسبة على الأقل.
• القدرة على إرسال واستلام الطلبيات والإرساليات وتسجليها ومعالجتها محاسبياً.
• خبرة سنة على الأقل في هذا المجال .
• القدرة على تحمل ضغط العمل.
• يفضل من سكان مدينة غزة .
طريقة التسجيل
- يرجى على الراغبين بالتقدم للوظيفة تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )
- علماً بأن أخر موعد للتقديم 22/04/2022
- العنوان : غزة - الرمال - كابيتال مول