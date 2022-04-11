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وظيفة شاغرة (مساعد أمين مخزن)

11 ابريل 2022 . الساعة 12:47 بتوقيت القدس
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 إعلان توظيف صادر عن شركة بنز& بنز وهي أضخم صالة عرض للـقرطاسية و الـهدايا و الألعاب تعلن فيه عن حاجتها  لتوظيــــف ( مُساعد أمين مخزن )

الشروط والمؤهلات المطلوبة : 

• أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة جامعية دبلوم محاسبة على الأقل.

• القدرة على إرسال واستلام الطلبيات والإرساليات وتسجليها ومعالجتها محاسبياً.

• خبرة سنة على الأقل في هذا المجال .

• القدرة على تحمل ضغط العمل.

• يفضل من سكان مدينة غزة .

طريقة التسجيل 

- يرجى على الراغبين بالتقدم للوظيفة تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

- علماً بأن أخر موعد للتقديم 22/04/2022 

- العنوان :  غزة - الرمال - كابيتال مول 

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