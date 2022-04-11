"المباحث" تضبط 879 قطعة مفرقعات بغزة والوسطى

ضبطت المباحث العامة بالشرطة، 879 قطعة مفرقعات نارية، في عدد من المحلات التجارية في محافظتي غزة والوسطى، ضمن جهودها المبذولة لمنع الإتجار بتلك المواد.

وأوضحت المباحث في تصريح مكتوب اليوم الإثنين، أن مباحث التموين والمعادن الثمينة في المحافظة الوسطى ضبطت 99 قطعة من المفرقعات بالاشتراك مع قسم مباحث المعسكرات، لدى تاجرين في المحافظة.

وبيّنت أن مباحث غزة قسم الشيخ رضوان ضبطت 780 قطعة مفرقعات داخل إحدى المحال التجارية، وذلك خلال عمليات التحري والبحث.

وأشارت المباحث إلى إحالة التجار المخالفين، والمضبوطات للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

المصدر / فلسطين أون لاين