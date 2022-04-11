"حماس": جرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا لن توفر له أمنا أو حماية

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، شهداء شعبنا الذين ارتقوا أمس برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وهم غادة سباتين، محمد غنيم، مها الزعتري، محمد زكارنة.

وأكدت حركة "حماس" في بيان لها، اليوم الإثنين، أنَّ جرائم الاحتلال ضدّ المدنيين العزّل من أبناء شعبنا لن توفّر له أمنًا ولن تحميه من غضب الثائرين.

وأضافت في بيان: "إطلاق يد الإرهاب الصهيوني على المدنيين العزّل من أبناء شعبنا، لن يوفّر له أمنًا مزعومًا على أرضنا، ولن يحميه ومستوطنيه الغزاة من غضبة المقاومة واستمرار عملياتها البطولية، على امتداد فلسطين المحتلة".

وشددت حماس على أن شعبنا الحرّ الأبي، بأطيافه ومكوّناته كافة، والمشتبك الآن في مختلف محاور الضفة المحتلة، لن يقابل هذه الجرائم المتواصلة، إلاَّ بمزيد من تصعيد المقاومة الشاملة، الكفيلة بردع الاحتلال، والذود عن عرضه وأرضه وثوابته الوطنية.

وأكدت أن الأمة العربية والإسلامية اليوم مطالبة بالوقوف مع شعبنا ودعم صموده ونضاله في مواجهة هذا العدو المجرم، حتى تحقيق تطلعاته في تحرير أرضه والعودة إليها.

المصدر / فلسطين أون لاين