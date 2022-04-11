عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

وكانت ما تسمى (جماعات الهيكل) المزعوم أعلنت عن عقد محاكاة كاملة لـ(قربان الفصح) في منطقة القصور الأموية الملاصقة لأسوار المسجد الأقصى المبارك، عصر اليوم الإثنين.

وتأتي هذه الدعوة بعد (اجتماع حاخامات) عُقد في الأقصى لمناقشة فرض طقوس (الفصح) العبري فيه، وبعد دعوات من حاخامات اليمين المتطرف وتعهدات من قادة (جماعات الهيكل) المزعوم، بإدخال (قربان الفصح) إلى الأقصى مساء يوم الجمعة القادم (الرابع عشر من شهر رمضان).

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية على فترتين صباحية ومسائية؛ باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في المسجد.

المصدر / فلسطين أون لاين