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موسكو: كييف تحضر لمجازر جماعية بدعم من الغرب

11 ابريل 2022 . الساعة 10:32 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات كييف تستعد بدعم من الغرب لتنفيذ مجازر جماعية ضد المدنيين في جمهورية لوغانسك الشعبية، واتهام القوات الروسية.

وقال رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع ميخائيل ميزينتسيف: «تواصل كييف مدعومة بعدد من الدول الغربية التحضير لأعمال وحشية وعنيفة وقتل المدنيين بشكل جماعي في جمهورية لوغانسك الشعبية لاتهام القوات الروسية وقوات لوغانسك».

وأضاف أنه في قرية راغوفكا الواقعة في ضواحي كييف، يخططون لتمثيل فتح مقابر جماعية لمدنيين قتلوا على أيدي أفراد الجيش الروسي.

ولإضفاء مزيد من المصداقية على هذه التمثيلية، ستشارك في التصوير مجموعة من خبراء الطب الشرعي الأوكرانيين وأفراد من الشرطة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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