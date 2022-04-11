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خلال اقتحامه المخيم أمس

استشهاد فتى من جنين متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال

11 ابريل 2022 . الساعة 08:25 بتوقيت القدس
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الشهيد محمد حسين زكارنة

أعلنت مصادر طبية، صباح اليوم الإثنين، استشهاد الفتى محمد حسين زكارنة (١٧ عاما) من الحي الشرقي في مدينة جنين بالضفة الغربية، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس.

وكان الفتى زكارنة، أصيب برصاصة في خاصرته، أطلقتها عناصر من الوحدات الخاصة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، التي تسللت إلى المنطقة الصناعية في جنين، واستهدفت مركبة في تلك المنطقة.

من جهة أخرى، أقر الاحتلال الإسرائيلي بإصابة مستوطنيْن، فجر اليوم الإثنين، بجراح متفاوتة، عقب إطلاق النار عليهما من مسلحين فلسطينيين قرب "قبر يوسف" شرقي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

بدورها، زعمت (القناة 14) العبرية: إن "مستوطنيْن اثنين أصيبا بجراح متوسطة عند مدخل قبر يوسف في نابلس"، مرجحة أن "يكون مصدر إطلاق النار من عناصر بالأجهزة الأمنية الفلسطينية المنتشرة بالمنطقة"، وفق زعمها.

واستشهد، أمس، ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بينهم سيدتان، وهم الشاب محمد علي غنيم (21 عاماً)، وغادة إبراهيم سباتين (47 عاما)، وكلاهما من محافظة بيت لحم (جنوب الضفة)، ومها الزعتري (24 عاماً) في محيط الحرم الإبراهيمي بالخليل (جنوب).

المصدر / فلسطين أون لاين
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