"حرب" في شبكة الإنترنت وتحريض إسرائيلي على مسلسلَيْن فلسطينيَّيْن

غزة/ فلسطين:

يشتكي قائمون على إعداد وبث مسلسلين دراميين فلسطينيين من "حرب" تشنها عليهم مواقع التواصل الاجتماعي، امتدت إلى موقع "جوجل" أيضًا، وتطورت إلى حد اختراق هواتف.

يحدث ذلك في ظل اهتمام ملحوظ في الصحافة الإسرائيلية بهذه المسلسلات التي تُعرض في الأساس على شاشات فلسطينية وعربية خلال شهر رمضان.

ومسلسل "قبضة الأحرار" من إنتاج دائرة الإنتاج الفني لحركة حماس، يحكي قصة محاولة وحدة "سييرت متكال" التابعة لجيش الاحتلال التسلل إلى قطاع غزة في عام 2018، تعرضت حلقاته والحسابات التي تعرضها للحذف في عدة منصات.

يقول رئيس دائرة الإنتاج الفني في حركة حماس محمد ثريا، إنه منذ بداية بث مسلسل "قبضة الأحرار" حذف موقع "يوتيوب" 10 حسابات لديه، كما حذفت شركة "ميتا" خمسة حسابات على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وثلاثة حسابات أخرى على موقع "انستغرام" بسبب بثها حلقات المسلسل.

وكشف ثريا لـ"الترا فلسطين" عن تعرض هواتف بعض الأشخاص القائمين على نشر المسلسل للاختراق، إذ تم سحب البيانات منها، ما تسبب بإعاقة النشر.

وينوه إلى أن "فيسبوك" حظرت العديد من الصفحات الشخصية التي تقوم بالترويج للمسلسل الذي أنتجته الدائرة.

تكثيف النشر

ويوضح ثريا، أنهم يحاولون التغلب على هذه المحاولات عبر تكثيف النشر، واستحداث منصات جديدة من خلال فريق متخصص، مبينًا أنهم أنشؤوا موقعًا رسميًا عبر شبكة الانترنت يحمل اسم "أقصى دراما" لنشر حلقات المسلسل عبره. إلا أن المشكلة انتقلت إلى الموقع الجديد أيضًا، وفق ثريا، فمنصة "مساعد جوجل" (google assistant) حجبت المعلومات عن حساب موقع "أقصى دراما" وحظرت التعامل مع الإيميل الخاص بالموقع، حتى لا يتمكن فريق العمل من معرفة عدد الزوار.

ويشير إلى أن الحلقات الخمس الأولى من المسلسل حققت مليون مشاهدة، عادًا ذلك "دليلاً على تعطش الجمهور لمشاهدة دراما المقاومة المشوقة التي بات فيها الاحتلال وقواته الخاصة مطاردين من قبل المقاومة داخل مواقعه العسكرية".

تحريض إسرائيلي

الحال ذاته مع مسلسل "نصر جلبوع"، الذي حذف موقع "يوتيوب" ثلاث قنوات لديه خاصة بالمسلسل منذ بدء بث حلقات المسلسل في شهر رمضان، وفقًا لإفادة الفنان علي نسمان، أحد أبطال العمل، إضافة لذلك حذفت شركة "ميتا" صفحة المسلسل الرسمية على موقع "فيسبوك"، والعديد من الحسابات الشخصية التي نشرت حلقات من المسلسل.

ويقول نسمان إن القناة 11 الإسرائيلية نشرت تقريرًا عن المسلسل تضمن تحريضًا عليه، وفي ذات الليلة تم حظر الحلقة الرابعة من المسلسل، ولم تفلح جميع الجهود في إعادة نشرها عبر منصة "يوتيوب".

ويشير إلى أن "بعض المتابعين والمحبين للقضية الفلسطينية" نشروا روابط المسلسل على منصات الأفلام والمسلسلات، مضيفًا أن 17 قناة فضائية عربية وفلسطينية ستقوم ببث المسلسل خلال شهر رمضان وبعده.

ويحاكي مسلسل "شارة نصر جلبوع" -بشكل أساسي- عملية انتزاع ستة أسرى فلسطينيين حريتهم من سجن جلبوع الإسرائيلي في العام الماضي، وتم إنتاجه بالتعاون بين قناة القدس اليوم الفضائية وشركة "ميدل تاون".

على خط المواجهة

عمليات الحذف هذه تزامنت مع اهتمام وسائل إعلام إسرائيلية بهذين المسلسلين. فالقناة 11، خصصت جانبًا من إحدى نشراتها للحديث مع ضيفة مختصة عن مسلسل "نصر جلبوع" بالدرجة الأولى، أشارت فيه إلى ضخامة الإنتاج ونجاح القائمين على العمل في إيجاد بيئة في قطاع غزة مشابهة للمنطقة التي يقع في سجن جلبوع، والمنطقة التي حدثت فيها عملية المطاردة للأسرى.

كما تطرق الصحافي ألون بن دفيد في مقال نشرته صحيفة "معاريف" إلى مسلسل "قبضة الأحرار" الذي وصفه بأنه "فخر إبداع حركة حماس"، زاعمًا أن المسلسل يندرج في إطار التحريض الذي تبثه الحركة على الشبكات بالتزامن مع حلول شهر رمضان الذي كان متوقعًا منذ البداية أن يشهد مواجهات عنيفة يُخشى تطورها لمواجهة عسكرية على غرار العام الماضي.

وأضاف بن دفيد أن العمل "تم تصويره بميزانية هزيلة ومعدات متهالكة، لكن مخرج العمل تم إرساله للدراسة في تركيا على أمل أن يتعلم كيف ينتج الجواب الغزي على مسلسل فوضى الإسرائيلي".

وتابع أن كل حلقة من العمل "ستصف كيف نجحت حماس بقواها القليلة على القوة العظمى الصهيونية".

صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أيضًا تناولت مسلسل "قبضة الأحرار" قبل بدء بثه، قائلة إن حركة حماس أدخلت الدراما والإنتاج التلفزيوني على خط المواجهة، وأنها تأمل في تحقيق نسبة مشاهدة أوسع لمسلسلها، حيث قدمت حقوق البث مجانًا للقنوات في سوريا ولبنان والجزائر وتركيا.