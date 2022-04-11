الاحتلال يشن حملة اعتقالات مكثفة بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الاثنين حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 25 مواطنًا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال شنت حملة دهم واسعة طالت مدن وأحياء وبلدات وقرى من مناطق متفرقة بالضفة، وسط عمليات تفتيش واسعة في منازل المواطنين والتنكيل بهم، وتخريب محتويات تلك المنازل.

وأشارت المصادر، إلى أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في أكثر من منطقة منها ميثلون في جنين، وفي المنطقة الشرقية من نابلس، وفي طولكرم والخليل وغيرها.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الاثنين 14 مواطنًا خلال مداهمات واسعة، حيث اقتحم الاحتلال المنطقة الشرقية بمدينة نابلس عبر شارع القدس ومن جبل الطور، وانتشرت في حي الضاحية وقرية كفر قليل وداهمت العديد من المنازل ونفذت فيها عمليات تفتيش وتخريب، ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في شارع القدس، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين فايز ربايعة ومحمد يعيش ربايعة، بعد ان داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي اطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاههم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات قباطية، عرابة، مركة، الجربة، الزبابدة.

المصدر / فلسطين أون لاين