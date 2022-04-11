حمد يساهم في تحقيق المصري لأول فوز على الأهلي منذ 2016

غزة/ وائل الحلبي:

واصل المحترف الفلسطيني ياسر حمد مدافع المصري البورسعيدي تألقه اللافت مع فريقه في الدوري المصري وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما ساهم بشكل كبير في تحقيق فريقه للفوز على الأهلي متصدر الترتيب.

وأصبح حمد منذ انضمامه لصفوف المصري في يناير الماضي أحد أهم العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق، بعدما حصل على ثقة المدرب التونسي معين الشعباني الذي طلب التعاقد معه بعد مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب 2021.

ودفع الشعباني بلاعب المنتخب الوطني في التشكيل الأساسي لمباراة المصري والأهلي التي جرت أول أمس، ليظهر حمد بشكل مميز في تنفيذ تعليمات مدربه وحظي بإشادة خاصة بالتزامه بكل الأدوار المطلوبة منه في الملعب خلال المباراة.

ويعتبر حمد أبرز الوجوه الفلسطينية الجديدة في الدوري المصري، خاصة وأنه يشارك مع فريقه في مسابقتي الدوري والكونفدرالية إلى جانب بطولة كأس مصر، وهذا ما يجعله دائماً في حالة من الاستعداد والجاهزية الكاملة.

وسجل حمد هدفين خلال مشاركاته مع المصري، حيث قاده للفوز على فريق مازيمبي الكونغولي في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية، إلى جانب تسجيله لهدف في مرمى إنبي خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ويبلغ اللاعب من العمر 24 عاماً ويجيد اللعب في اكثر من مركز بالخط الدفاع ويملك قوة جسمانية كبيرة، و وولد حمد في إقليم الباسك في إسبانيا ولعب لأندية سانتورتثي وليوا وبورتوغاليتي في دوري الدرجتين الثانية والثالثة الإسباني.

وسبق للاعب الانضمام لمنتخب فلسطين خلال 22 مباراة وسجل 5 أهداف خلال مسيرته مع الفدائي الذي ظهر معه في العديد من البطولات والتي كان أخرها كأس العرب، إلى جانب مشاركته في كافة مباريات المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية المزدوجة.