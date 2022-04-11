قعدان يخطف الأضواء في الدوري المصري

غزة/ وائل الحلبي:

يواصل المحترف الفلسطيني سامي قعدان تألقه اللافت للأنظار في منافسات دوري الدرجة الأولى في مصر، ليصبح أحد الركائز الأساسية لاختيارات محللي القنوات الفضائية المصرية لاختيار أفضل لاعبي الجولة في الدرجة الأولى.

وشهدت الأسابيع الماضية تألق كبير لقعدان مع فريقه "كيما أسوان" الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب مجموعة الصعيد، والتي يتصدرها فريق أسوان صاحب الخبرات الكبيرة والتاريخ العريق في المسابقة.

وبدأ قعدان مشواره في دوري "المظاليم" مع فريق ديروط وقدم معه نتائج مميزة للغاية، الأمر الذي دفع نادي كيما أسوان لشراء عقده من ديروط في ظل مساعيه للمنافسة على الصعود للدوري المصري الممتاز.

ومنذ انتقاله إلى صفوف كيما أسوان في يناير الماضي نجح قعدان في تسجيل 4 اهداف لفريقه، على الرغم أنه يلعب في مركز قلب الدفاع لكن مدربه أحمد رجب نجم الأهلي السابق ومدرب فريق كيما أسوان يعتمد عليه بشكل أساسي للاستفادة من قدراته على الجانبين الدفاعي والهجومي.

ويعتبر قعدان أحد أبرز المدافعين الصاعدين على مستوى الكرة الفلسطينية، بعدما ساهم في تتويج فريقه خدمات رفح بلقب الدوري الممتاز موسم 2020/2019، قبل أن يخوض تجربة الاحتراف في الدوري المصري ويظهر بشكل لافت للأنظار.

وشهدت الأسابيع الماضية اختيار قعدان لثلاثة مرات متتالية ضمن قائمة أفضل اللاعبين في الجولة، الأمر الذي جعله محط اهتمام أندية الدوري المصري الممتاز.