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الأردني اياس الزمر يوجه صفعة جديدة للتطبيع

11 ابريل 2022 . الساعة 08:21 بتوقيت القدس
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الأردني اياس الزمر
غزة/ وائل الحلبي:

رفض لاعب المنتخب الأردني إياس الزمر مواجهة لاعب "اسرائيلي" في البطولة العالمية للمبارزة للناشئين المقامة في مدينة دبي بالإمارات، وقرر الانسحاب من البطولة بعدما أوقعت القرعة في طريق لاعب من الكيان الصهيوني.

هذا الموقف للاعب الأردني جاء بعد أسبوع واحد فقط من انسحاب محمد الفضلي لاعب منتخب الكويت من بطولة العالم للمبارزة، والتي جرت في نفس المكان رافضاً اللعب أمام لاعب "اسرائيلي".

اللاعب الأردني حظي بحالة من الدعم والمساندة الكبيرة بعد موقفه الذي تفاعل معه نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي في فلسطين والأردن وحيوا موقفه برغم صغر سنه وسهولة استسلام بعض اللاعبين الصغار في السن للضغوط أو المغريات من أجل العدول من مثل هذه القرارات.

وقالت حركة مقاطعة إسرائيل في الأردن عبر تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر" :"ألف تحية للاعب المبارزة الأردني إياس الزمر لرفضه ملاقاة لاعب صهيوني في البطولة العالمية للمبارزة للناشئين، تضحية الرياضيين من أجل رفض كسر عزلة الاحتلال وتذكير العالم عبر الساحات الرياضية العالمية بأهمية رفض جرائمه واحتلاله تستحق الاحتفال والترحيب".

وتشهد العديد من البطولات الرياضية الدولية التي يتم تنظيمها في السنوات الأخيرة حالة مقاطعة من اللاعبين والرياضيين العرب لرفضهم الوقوع في مواجهة الفرق أو الرياضيين من الكيان الصهيوني.

 

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#الأردن #رياضة #التطبيع #اياس الزمر

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