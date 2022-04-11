الطقس: انخفاض على درجات الحرارة

توقعت دائرة الارصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين، غائما جزئيا إلى صاف، وربيعيا، ولطيفا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الفرصة ضعيفة في ساعات الليل لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق، خاصة فوق المناطق الشمالية، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الثلاثاء، غائما جزئيا، وربيعيا، ولطيفا نهارا، باردا نسبيا إلى بارد ليلا، خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الفرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق، خاصة فوق المناطق الشمالية، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، وربيعيا، ولطيفا نهاراً باردا نسبياً إلى بارد ليلا، خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها أدني من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين