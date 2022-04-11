فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

روسيا تعلن تدمير منظومة "إس 300" مقدمّة من سلوفاكيا لأوكرانيا

حملة تضامنية إلكترونية مع مدينة جنين بوسم #كلنا_جنين

وظيفة شاغرة (مساعد أمين مخزن)

"المباحث" تضبط 879 قطعة مفرقعات بغزة والوسطى

"هيئة الأسرى": 3 أسرى يقبعون في العناية المكثفة

مركز الإنسان يدين عمليات الإعدام ضد المدنيين الفلسطينيين

"الجهاد": دماء الشهداء لن تذهب هدرًا

خطوات بسيطة تعيد ضبط الآيفون قبل بيعه مجددًا

آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان الشهيد زكارنة في جنين

"حماس": جرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا لن توفر له أمنا أو حماية

إعلان تيك توك داخلي

مطلوب مصمم جرافيك للعمل في مطبعة بمدينة غزة

11 ابريل 2022 . الساعة 12:00 بتوقيت القدس
...

إعلان توظيف صادر عن مطبعة أمواج بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لمصمم جرافيك للعمل بالمطبعة.

شروط التسجيل 

- يجيد العمل على برامج التصميم المختلفة (  Photoshop - CorelDRAW - AdobeAi ).

- خبرة في تصدير الأعمال الفنية للطباعة .

- لديه حس فني قابل للتطور.

- القدرة على العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل والالتزام بالمواعيد.

- يفضل أن يكون من سكان مدينة غزة.

- حسن المظهر والسلوك .

طريقة التسجيل 

- على الراغبين بالالتحاق بالوظيفة الحضور شخصياً لمقر المطبعة .

- العنوان : مدينة غزة - شارع عمر المختار - شارع مصنع السمنة .

-  أو من خلال التواصل معنا عبر البريد الالكتروني التالي 

 [email protected]

 

إعلان فيسبوك داخلي
#غزة #توظيف #وظيفة #مصمم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة