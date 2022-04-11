مطلوب مصمم جرافيك للعمل في مطبعة بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن مطبعة أمواج بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لمصمم جرافيك للعمل بالمطبعة.
شروط التسجيل
- يجيد العمل على برامج التصميم المختلفة ( Photoshop - CorelDRAW - AdobeAi ).
- خبرة في تصدير الأعمال الفنية للطباعة .
- لديه حس فني قابل للتطور.
- القدرة على العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل والالتزام بالمواعيد.
- يفضل أن يكون من سكان مدينة غزة.
- حسن المظهر والسلوك .
طريقة التسجيل
- على الراغبين بالالتحاق بالوظيفة الحضور شخصياً لمقر المطبعة .
- العنوان : مدينة غزة - شارع عمر المختار - شارع مصنع السمنة .
- أو من خلال التواصل معنا عبر البريد الالكتروني التالي