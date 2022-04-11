مطلوب مصمم جرافيك للعمل في مطبعة بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن مطبعة أمواج بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لمصمم جرافيك للعمل بالمطبعة.

شروط التسجيل

- يجيد العمل على برامج التصميم المختلفة ( Photoshop - CorelDRAW - AdobeAi ).

- خبرة في تصدير الأعمال الفنية للطباعة .

- لديه حس فني قابل للتطور.

- القدرة على العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل والالتزام بالمواعيد.

- يفضل أن يكون من سكان مدينة غزة.

- حسن المظهر والسلوك .

طريقة التسجيل

- على الراغبين بالالتحاق بالوظيفة الحضور شخصياً لمقر المطبعة .

- العنوان : مدينة غزة - شارع عمر المختار - شارع مصنع السمنة .

- أو من خلال التواصل معنا عبر البريد الالكتروني التالي

[email protected]