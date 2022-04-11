وظيفة شاغرة في جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية

جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية جمعية أهلية غير حكومية مستقلة تأسست عام 1972 ذات طابع تنموي وإنساني غير هادفة للربح، تسعى إلى المساهمة في تحسين أوضاع المجتمع الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية من خلال برامج شاملة ذات جودة مبينة على أساس العدالة والمساواة.

إعلان توظيف صادر عن الجمعية تعلن فيه عن حاجتها لمنسقة مشروع وذلك حسب التالي :

- المسمى الوظيفي: منسقة مشاريع

- مدة العمل: سنة قابلة للتجديد

- الراتب الشهري: 1000 دولار

- مكان العمل: جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية بفرعيها (غزة، جباليا)

- نوع العقد: دوام كامل (6 أيام بالأسبوع/ 6 ساعات باليوم)

الشروط والمؤهلات:

•حاصلة على شهادة بكالوريوس او ماجستير في الإدارة او التنمية ، العلوم الإنسانية أو أي تخصص ذو صلة

•خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في إدارة المشاريع الممولة من قبل المؤسسات الدولية ويفضل مشاريع العدالة الجندرية وحماية وتمكين النساء الناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي

• توضيح أسماء المشاريع التي عملت فيها كمنسقة وأسم المؤسسة والجهة الممولة وتوضيح مدة كل مشروع ومعرف لكل مشروع

•خبرة في اعداد خطط العمل وخطط المشتريات وخطط الاتصال والتواصل

•خبرة في مجال العمل النسوي والنوع الاجتماعي وتمتلك مهارات تعميم منظور النوع الاجتماعي في حالات الطوارئ .

•التميّز في اللغة الانجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.

•إجادة كتابة التقارير التحليلية المبنية على النتائج باللغتين العربية والانجليزية.

•القدرة على الاشراف الاداري لموظفيي المشروع والمتابعة المكتبية والميدانية.

•القدرة على الاتصال والتواصل والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المحلي والمؤسسات الرسمية.

•مهارات عالية في المشاركة في المتابعة والتقييم والمساءلة والتعلم.

•المعرفة والاطلاع على أنشطة وأدلة المؤسسات العاملة في برامج العنف القائم على النوع الاجتماعي

•القدرة على استخدام تطبيقات الحاسوب (Microsoft Office)

•القدرة على العمل ضمن فريق والتمتع بشخصية مرنة ومبتكرة ولديها القدرة على حل المشكلات .

•الالتزام بأخلاقيات المهنة والمعاملة الانسانية للمستفيدين، وقوانين المؤسسة ومدونات السلوك.

المهام المطلوبة:

•إعداد خطة عمل تنفيذية من أجل أنجاز كافة الوثائق التي تقيس مدي فعالية أنشطة المشروع

•إعداد خطة مشتريات باحتياجات المشروع حسب الأصول المتبعة في الجمعية

•اجراء الزيارات الميدانية لمتابعة تنفيذ الأنشطة وسير العمل بجودة عالية

•متابعة وضمان تنفيذ أنشطة المشروع وتحقيق نتائجه بجودة عالية

•متابعة تنفيذ الاجراءات الادارية والمالية والفنية للمشروع.

•تنظيم الاجتماعات الدورية مع الجهات المستفيدة وفريق العمل والجهات المانحة وأصحاب المصلحة الآخرين

•متابعة وتقييم الاداء المهني للعاملين بالمشروع.

•التنسيق والتشبيك لضمان جودة تنفيذ الانشطة بالمشروع لأغراض التكامل.

•حضور الاجتماعات الدورية التي تنظمها إدارة المركز لفريق العمل.

•حضور المؤتمرات والمناسبات والورش التي يكون المشروع ممثلاً فيها.

•استقبال الممولين والوفود ذات العلاقة بالمشروع وعرض أنشطة المشروع باللغة العربية او الانجليزية حسب الحاجة.

•التسويق والتنسيق الاعلامي والترويجي لأنشطة المشروع مع المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية

•إعداد تقارير التحليلية المبنية على النتائج باللغتين العربية والانجليزية للمشروع تقديمها لإدارة الجمعية

•مهام أخرى قد يكلف بها من قبل إدارة الجمعية

طريقة التسجيل

- للتسجيل من خلال الضغط على الرابط التالي :

https://forms.gle/JKqvk4FYf5X3Vd5f9

- آخر موعد لتقديم الطلبات يوم الإثنين الموافق 18/04/2022 الساعه الواحده ظهراً

- جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية ملتزمة بمنع أي نوع من السلوك غير المرغوب فيه في العمل بما ي ذلك التحرش والاستغلال الجنسي وسوء المعاملة وانعدام النزاهة وتضارب المصالح والغش والفساد.