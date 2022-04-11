مطلوب موظف كاشير للعمل في شركة بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة بنز& بنز وهي أضخم صالة عرض للـقرطاسية و الـهدايا و الألعاب تعلن فيه عن حاجتها لتوظيــــف ( كاشيــر ).

الشروط والمؤهلات المطلوبة :

• أن يكون المتقدم حاصل على شهادة جامعية دبلوم محاسبة على الأقل.

• خبرة سنة على الأقل في هذا المجال .

• القدرة على استخدام برنامج الأصيل.

• القدرة على تحمل ضغط العمل.

• يفضل من سكان مدينة غزة .

طريقة التسجيل

- يرجى على الراغبين بالتقدم للوظيفة تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

- علماً بأن أخر موعد للتقديم 22/04/2022

- العنوان : غزة - الرمال - كابيتال مول