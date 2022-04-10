الثالث يوم الأحد.. استشهاد شاب برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم

استشهد الليلة، شاب من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، إثر إصابته بجروح خطيرة جراء إطلاق الاحتلال الرصاص عليه، فيما أصيب عشرات المواطنين خلال مواجهات في عدة مناطق بالضفة الغربية، تركزت أِدها غرب بيت لحم وجنوب نابلس وشرقها.

وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد الشاب محمد علي غنيم (21 عاما) متأثرا بجروحه الخطرة.

وأوضحت مصادر محلية، أن غنيم أصيب برصاصة في الظهر خرجت من صدره بينما كان يتواجد في محيط منزلة الواقع قرب جدار الفصل العنصري، ونقل لمستشفى اليمامة في الخضر لتقديم الإسعافات اللازمة له، قبل الإعلان عن استشهاده.

وباستشهاد غنيم يرتفع شهداء اليوم في الضفة الغربية إلى ثلاثة شهداء، إذ شهدت ساعات النهار استشهاد سيدتين برصاص الاحتلال في بيت لحم والخليل.

وفي السياق ذاته، أصيب مساء الأحد، عشرات المواطنين بالاختناق في تجدد للمواجهات مع قوات الاحتلال في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وافاد رئيس مجلس قروي حوسان محمد سباتين، بأن المواجهات تجددت مساء الأحد، وتركزت في وسط القرية، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الغاز والصوت تجاه منازل المواطنين والمتظاهرين، ما أدى الى إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق.

واضاف سباتين، أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية الى المدخل الشرقي عند منطقة "المطينة" التي تشهد ذروة المواجهات مع الاحتلال.

كما أصيب، مساء الأحد، عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على مدخل بيتا جنوب نابلس.

وقال رئيس بلدية بيتا، محمود برهم، إن مواجهات اندلعت على مدخل البلدة بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أدى إلى اصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

يذكر أن مواجهات اندلعت مساء الأحد، في أعقاب مسيرات شاركت فيها جماهير حاشدة في نابلس ورام الله والخليل، تضامنا مع جنين ومخيمها ومقاوميها.

وشهدت الساعة الأخيرة الماضية عمليتي إطلاق نار إحداها استهدف مستوطنة إفرات جنوب بيت لحم، والأخرى إطلاق نار من دراجة نارية استهدف قوة لجيش الاحتلال قرب قرية فقوعة شرق جنين.

كما أعلنت مساجد مخيم جنين النفير للتصدي لقوات الاحتلال التي هددت باقتحامه، بعد إمهال عائلة الشهيد رعد حازم ساعتين لتسليم أنفسهم.

ودعا نشطاء في جنين عبر سماعات المساجد "للحذر وإفساح المجال للمقاومين للتصدي لأي اقتحام إسرائيلي"، فيما شرع شبان بإغلاق مداخل مخيم جنين استعداداً للتصدي لأي اقتحام محتمل من جيش الاحتلال.

و رجت تظاهرة حاشدة أمام منزل عائلة الشهيد ضياء حمارشة في بلدة يعبد قضاء جنين، بعد قرار الاحتلال هدم منزل العائلة.

وفي نابلس، اندلعت مواجهات وصفت بالعنيفة بين شبان وقوات الاحتلال عند مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس، نصرةً لمخيم جنين.

وأشعل الشبان الإطارات المطاطية على مدخل البلدة واندلعت مواجهات بينهم وبين جنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام.

كما اندلعت مواجهاتٍ بين شبان وقوات الاحتلال عند مدخل بلدة بيت فوريك شرق نابلس، نصرةً لمخيم جنين ومقاوميها الأبطال، أطلقت خلالها قوات الاحتلال وابل من قنابل الغاز باتجاه الشبان.

وفي رام الله، احتشد مواطنون على دوار المنارة وسط مدينة رام الله ورددوا هتافات مؤيدة للمقاومة الفلسطينية المسلحة ولمخيم جنين وبطولات رجاله الذين يتصدون ببسالة لقوات الاحتلال الغاشمة.

وأكدت المسيرة أنه لا خيار إلا المقاومة، وأن وحدة المقاومة الميدانية هي طريق الانتصار وكبح جماح الاحتلال ومستوطنيه.

وطالب المحتشدون بـالرد القوي والحازم على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده، مستنكرين في الوقت ذاته إدانة رئيس السلطة محمود عباس للعمليات الفدائية البطولية.

كما هتفت الجماهير لوالد الشهيد رعد حازم خلال مسيرة جابت شوارع رام الله دعماً لجنين، حيث إنه يرفض تسليم نفسه لقوات الاحتلال رغم تهديدات الاحتلال ومحاولة اغتيال نجليه وزوجته عصر اليوم.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات أخرى بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم الفوار جنوب الخليل، عقب خروج مسيرة غاضبة داعمة لجنين وهاتفين دعما للمقاومة ومطالبين بالرد على جرائم الاحتلال.

كما نظم نشطاء وقفة دعم وإسناد لمدينة جنين على دوار ابن رشد وسط مدينة الخليل، وانطلقت منه مسيرة داعية لدعم جنين ومقاوميها ومؤكدة وحدة الدم الفلسطيني في وجه الاحتلال.

وقدمت جنين في الأسابيع الأخيرة عدد من مقاوميها شهداء، بينهم ضياء حمارشة ورعد حازم في عمليتين بطوليتين منفصلتين في "تل أبيب".

وشهدت المدينة صباح أمس، استشهد المقاوم أحمد السعدي خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في جنين، فيما تصدى المقاومون في جنين لاقتحام قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات المتفجرة، حيث أُعلن عن تضرر آلية عسكرية إسرائيلية.

المصدر / فلسطين أون لاين