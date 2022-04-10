مسيرات ومواجهات بالضفة تضامنًا مع جنين ومخيمها ودعمًا للمقاومة

اندلعت مواجهات في أعقاب مسيرات شاركت فيها جماهير حاشدة في نابلس ورام الله والخليل، مساء اليوم الأحد، تضامنًا مع جنين ومخيمها ومقاوميها.

وشهدت الساعة الأخيرة الماضية عمليتَي إطلاق نار إحداها استهدف مستوطنة إفرات جنوب بيت لحم، والأخرى إطلاق نارٍ من دراجة نارية استهدف قوة لجيش الاحتلال قرب قرية فقوعة شرق جنين.

كما أعلنت مساجد مخيم جنين النفير للتصدي لقوات الاحتلال التي هدّدت باقتحامه، بعد إمهال عائلة الشهيد رعد حازم ساعتين لتسليم أنفسهم.

ودعا نشطاء في جنين عبر مكبّرات المساجد "للحذر وإفساح المجال للمقاومين للتصدي لأيّ اقتحام إسرائيلي"، فيما شرع شبان بإغلاق مداخل مخيم جنين استعدادًا للتصدي لأيّ اقتحام مُحتمَل من جيش الاحتلال.

و خرجت تظاهرة حاشدة أمام منزل عائلة الشهيد ضياء حمارشة في بلدة يعبد قضاء جنين، بعد قرار الاحتلال هدم منزل العائلة.

وفي نابلس، اندلعت مواجهات وُصفت بالعنيفة بين شبان وقوات الاحتلال عند مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس، نصرةً لمخيم جنين.

وأشعل الشبان الإطارات المطاطية على مدخل البلدة واندلعت مواجهات بينهم وبين جنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السّام.

كما اندلعت مواجهاتٌ بين شبان وقوات الاحتلال عند مدخل بلدة بيت فوريك شرق نابلس، نصرةً لمخيم جنين ومقاوميها الأبطال، أطلقت خلالها قوات الاحتلال وابلًا من قنابل الغاز باتجاه الشبان.

وفي رام الله، احتشد مواطنون على دوار المنارة وسط مدينة رام الله وردّدوا هتافات مؤيدة للمقاومة الفلسطينية المُسلّحة ولمخيم جنين وبطولات رجاله الذين يتصدّون ببسالة لقوات الاحتلال الغاشمة.

وأكدت المسيرة أنه لا خيار إلا المقاومة، وأنّ وحدة المقاومة الميدانية هي طريق الانتصار وكبح جماح الاحتلال ومستوطنيه.

وطالب المحتشدون بـالرد القوي والحازم على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، بحقّ الشعب الفلسطيني في مُختلف أماكن تواجده، مُستنكرين في الوقت ذاته إدانة رئيس السلطة محمود عباس للعمليات الفدائية البطولية.

كما هتفت الجماهير لوالد الشهيد رعد حازم خلال مسيرة جابت شوارع رام الله دعمًا لجنين، حيث إنه يرفض تسليم نفسه لقوات الاحتلال رغم تهديدات الاحتلال ومحاولة اغتيال نجلَيْه وزوجته عصر اليوم.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات أخرى بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم الفوّار جنوب الخليل، عقب خروج مسيرة غاضبة داعمة لجنين وهاتِفين دعمًا للمقاومة ومُطالبِين بالرد على جرائم الاحتلال.

كما نظم نشطاء وقفة دعم وإسناد لمدينة جنين على دوار ابن رشد وسط مدينة الخليل، وانطلقت منه مسيرة داعية لدعم جنين ومقاوميها ومؤكدة وحدة الدم الفلسطيني في وجه الاحتلال.

وقدمت جنين في الأسابيع الأخيرة عدد من مقاوميها شهداء، بينهم ضياء حمارشة ورعد حازم في عمليتين بطوليتين منفصلتين في "تل أبيب".

وشهدت المدينة صباح أمس، استشهد المقاوم أحمد السعدي خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في جنين، فيما تصدى المقاومون في جنين لاقتحام قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات المتفجرة، حيث أُعلن عن تضرر آلية عسكرية إسرائيلية.

المصدر / فلسطين أون لاين