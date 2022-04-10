الاحتلال يعتقل 5 شبان ويبعد 3 آخرين عن الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاحد، 5 شبان مقدسيين خلال تواجدهم قرب المسجد الأقصى المبارك وفي باب العامود بالقدس المحتلة.

وافادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من ابراهيم خليل، ومحمد السعدي، وخالد إبراهيم، خلال تواجدهم قرب المسجد الاقصى.

كما اعتقلت مخابرات وجيش الاحتلال، عاهد الرشق، وناصر عجاج، أثناء الوقفة التضامنية مع مخيم جنين، في باب العمود.

في غضون ذلك، أبعدت سلطات الاحتلال الشبان حمزة أبو ناب، ومحمد عويسات، ومحمد علي، عن المسجد الاقصى لمدة تتراوح بين ٢٥ يوما و٦ أشهر.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من أربعين فلسطينياً منذ بداية الأحداث في شهر رمضان المبارك، والمواجهات التي اندلعت في باب العامود والمناطق المحيطة به، وشاركت قوات المستعربين في عمليات الاعتقال.

المصدر / فلسطين أون لاين